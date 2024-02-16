Куда пойти в Одессе на выходных 17-18 февраля

17-18 февраля одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

17 февраля рок-голос Украины Иван Ворон и группа “BEAST” в Одесской областной филармонии исполнят лучшие мировые хиты в непревзойдённой Romantic Rock collection. Песни, пробуждающие романтические чувства. Приходите к 18:00. Стоимость билетов от 200 гривен. Адрес: ул. Бунина, 15.

17 февраля в Одесском украинском академическом музыкально-драматическом театре имени В.Василько спектакль «Карпатский вестерн». Интригующее название и не менее эффектный сюжет. Живое музыкальное сопровождение и современная хореография. Блестящее воплощение колоритных образов актёрами театра. Ради этого стоит пойти в театр. Цена билетов от 150 гривен. Адрес: ул. Пастера, 15. Приходите к 16 часам.

17 и 18 февраля в Одесском национальном академическом театре оперы и балета пройдут два спектакля — балет «Белоснежка» и опера «Турандот».

В субботу, 17 февраля, — опера «Турандот» – финальное творение Джакомо Пуччини. Действие происходит в Китае «в легендарные времена». Приходите к 16 часам. Стоимость билетов от 150 гривен.

18 февраля — балет в двух действиях по мотивам сказки Ганса Кристиана Андерсена «Дюймовочка». Стоимость билетов от 100 до 500 гривен. Приходите к 16 часам.

18 февраля Одесский театр музыкальной комедии им. М.Водяного приглашает на спектакль «Лгунья». Это история о невероятной изобретательности и железном самообладании. Ну и о главном — о той самой сильнейшей и всепрощающей любви, которая творит чудеса. Музыкальная комедия в 2 действиях. Стоимость билетов от 100 гривен. Приходите к 15.00. Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3.

18 февраля в Одесском театре музкомедии им. М. Водяного состоится спектакль «Не надеясь на мечту». Эта – проникновенная лирическая комедия, образы персонажей которой, очень похожие на нас с вами, никого не оставят равнодушным. Формат спектакля позволяет каждому зрителю почувствовать себя непосредственным участником всех сцен, разговоров и комических моментов. Ситуации и образы героев – очень узнаваемы. Приходите к 18 часам. Стоимость билетов от 150 гривен.

Для любителей острых ощущений — квест дом «Техасская резня» — игра в жанре детектива, где участники должны, чтобы выбраться живыми, разгадать все загадки и открыть все запертые двери. Ограничения 12+. Стоимость 1000 грн. Подробности здесь.

До 29 февраля в Одесском музее западного и восточного искусства будет открыта выставка работ фотохудожника Дениса Кривого, погибшего в мае прошлого года в Бахмуте. Все собранные на выставке деньги пойдут на приобретение дронов для подразделения ССО, в котором служил Денис. Стоимость билетов 100/50 гривен.

До 1 марта в Одесском музее западного и восточного искусства персональная выставка Анатолия Горбенко «Дыхание моря в пении степи». Выставка посвящена 80-летнему юбилею народного художника Украины, академика, профессора, председателя Одесской областной организации Национального союза художников Украины.

До 1 марта Одесский музей западного и восточного искусства приглашает посетить выставку, посвящённую 160-летию со дня рождения выдающегося китайского художника Ци Байши (1864-1957). На выставке представлены литографии и печатная графика мастера из фондов музея. Выставка открыта ежедневно, кроме среды, с 12:00 до 17:00 (касса до 16:30). Билеты стоимостью 100/50 грн. Адрес музея: ул. Пушкинская, 9.

Уютных, мирных выходных!

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