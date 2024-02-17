Как заработать на бирже криптовалют: основные способы

Крипто-биржа создана для того, чтобы пользователи могли обменивать одни цифровые активы на другие или фиатные деньги – гривны, доллары, евро. Однако современные платформы предлагают не только возможность обмена и покупки/продажи, но также и многие другие инструменты для взаимодействия с криптовалютой.
Перед тем как приступать к трейдингу, важно найти подходящую торговую площадку. Для отбора сервисов ориентируйтесь на размер комиссии, необходимость верификации, ограничения на вывод средств и пр. Когда вы нашли, где лучше торговать криптовалютой, остётся лишь перейти на сайт криптобиржи, зарегистрироваться, пройти верификацию (если требуется) и можно приступать к торгам.
Как получать прибыль с криптовалюты?
Для начала стоит рассмотреть два основных способа, популярных на рынке:
- Инвестирование. Этот вариант признан самым безопасным и перспективным. Это связано с ростом цены крипты и тем фактом, что даже при постоянных скачках курс продолжает расти. Чтобы использовать инвестирование, вам даже необязательно знать принцип работы биржи криптовалют. Суть метода состоит в том, что нужно купить и хранить активы, которые в будущем вырастут в стоимости и увеличат размер вашего капитала. Инвестирование можно рассматривать с двух сторон – долго- и краткосрочное (1-3 месяца). В обоих случаях вы можете рассчитывать на хорошую прибыль, если предварительно проведён анализ криптопроекта и выявлены предпосылки для роста его котировок.
- Трейдинг или торговля внутри дня/недели. Зная курс криптовалют на сегодня, вы можете использовать краткосрочные инвестиции. Ваша задача – заработать на ценовых колебаниях в течение одного или нескольких дней. Трейдинг предоставляет возможности для заработка, но не стоит забывать и о рисках. Чтобы торговля криптовалютой на бирже была успешной, вы должны понимать, как работают платформы, иметь навык пользования аналитической панелью и составлять собственный прогноз. Грамотный подход к делу позволит вам выйти на стабильный и желаемый доход.
Дополнительные способы заработка на крипте
Помимо перечисленных вариантов, как заработать на криптобирже, вы можете рассмотреть для себя ещё несколько методов:
- Валютный арбитраж.
Для этого необходимо торговать на нескольких площадках одновременно, и следить, чтобы курс крипты отличался на них. Это и открывает возможности для прибыли за счёт разницы стоимости на сервисах. Ваша задача – купить активы на бирже для торговли криптовалютой, на которой они стоят дешевле, а продать на том ресурсе, где цена выше. Здесь очень важна оперативность действий. Промедление может стоить вам упущенной выгоды. По этой причине для арбитража часто задействуют ботов.
- Маржинальная торговля.
Это один из вариантов трейдинга. Маржа означает, что дополнительно применяется кредитное плечо. Другими словами, вы можете работать с более крупными суммами, чем ваш стартовый капитал. Благодаря этому можно рассчитывать на более высокий доход. Но вместе с тем повышаются и риски. При любом исходе вы обязаны вернуть бирже криптовалют кредитные средства и проценты по ним.
Существуют и такие запросы, когда новички интересуются, можно ли заработать на крипте без вложений. Вы должны понимать, что биржа – это финансовый механизм, который функционирует за счёт комиссий пользователей. Поэтому без вложений вы не сможете работать. Но достаточно даже небольших сумм, чтобы делать первые шаги в криптосфере.