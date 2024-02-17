Как заработать на бирже криптовалют: основные способы

Крипто-биржа создана для того, чтобы пользователи могли обменивать одни цифровые активы на другие или фиатные деньги – гривны, доллары, евро. Однако современные платформы предлагают не только возможность обмена и покупки/продажи, но также и многие другие инструменты для взаимодействия с криптовалютой.

Перед тем как приступать к трейдингу, важно найти подходящую торговую площадку. Для отбора сервисов ориентируйтесь на размер комиссии, необходимость верификации, ограничения на вывод средств и пр. Когда вы нашли, где лучше торговать криптовалютой, остётся лишь перейти на сайт криптобиржи, зарегистрироваться, пройти верификацию (если требуется) и можно приступать к торгам.

Как получать прибыль с криптовалюты?

Для начала стоит рассмотреть два основных способа, популярных на рынке:

Инвестировани е. Этот вариант признан самым безопасным и перспективным. Это связано с ростом цены крипты и тем фактом, что даже при постоянных скачках курс продолжает расти. Чтобы использовать инвестирование, вам даже необязательно знать принцип работы биржи криптовалют. Суть метода состоит в том, что нужно купить и хранить активы, которые в будущем вырастут в стоимости и увеличат размер вашего капитала. Инвестирование можно рассматривать с двух сторон – долго- и краткосрочное (1-3 месяца). В обоих случаях вы можете рассчитывать на хорошую прибыль, если предварительно проведён анализ криптопроекта и выявлены предпосылки для роста его котировок.

е. Этот вариант признан самым безопасным и перспективным. Это связано с ростом цены крипты и тем фактом, что даже при постоянных скачках курс продолжает расти. Чтобы использовать инвестирование, вам даже необязательно знать принцип работы биржи криптовалют. Суть метода состоит в том, что нужно купить и хранить активы, которые в будущем вырастут в стоимости и увеличат размер вашего капитала. Инвестирование можно рассматривать с двух сторон – долго- и краткосрочное (1-3 месяца). В обоих случаях вы можете рассчитывать на хорошую прибыль, если предварительно проведён анализ криптопроекта и выявлены предпосылки для роста его котировок. Трейдинг или торговля внутри дня/недели. Зная курс криптовалют на сегодня, вы можете использовать краткосрочные инвестиции. Ваша задача – заработать на ценовых колебаниях в течение одного или нескольких дней. Трейдинг предоставляет возможности для заработка, но не стоит забывать и о рисках. Чтобы торговля криптовалютой на бирже была успешной, вы должны понимать, как работают платформы, иметь навык пользования аналитической панелью и составлять собственный прогноз. Грамотный подход к делу позволит вам выйти на стабильный и желаемый доход.

Дополнительные способы заработка на крипте

Помимо перечисленных вариантов, как заработать на криптобирже, вы можете рассмотреть для себя ещё несколько методов:

Валютный арбитраж.

Для этого необходимо торговать на нескольких площадках одновременно, и следить, чтобы курс крипты отличался на них. Это и открывает возможности для прибыли за счёт разницы стоимости на сервисах. Ваша задача – купить активы на бирже для торговли криптовалютой, на которой они стоят дешевле, а продать на том ресурсе, где цена выше. Здесь очень важна оперативность действий. Промедление может стоить вам упущенной выгоды. По этой причине для арбитража часто задействуют ботов.

Маржинальная торговля.

Это один из вариантов трейдинга. Маржа означает, что дополнительно применяется кредитное плечо. Другими словами, вы можете работать с более крупными суммами, чем ваш стартовый капитал. Благодаря этому можно рассчитывать на более высокий доход. Но вместе с тем повышаются и риски. При любом исходе вы обязаны вернуть бирже криптовалют кредитные средства и проценты по ним.

Существуют и такие запросы, когда новички интересуются, можно ли заработать на крипте без вложений. Вы должны понимать, что биржа – это финансовый механизм, который функционирует за счёт комиссий пользователей. Поэтому без вложений вы не сможете работать. Но достаточно даже небольших сумм, чтобы делать первые шаги в криптосфере.