Генерал Сырский: «Принял решение о выводе наших подразделений из Авдеевки»

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины генерал Александр Сырский 17 февраля заявил о решении полностью вывести украинские войска из Авдеевки Донецкой области.

Текст заявления Сырский опубликовал в Facebook.

«Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и для сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах», – написал Сырский.

Он подчеркнул, что украинские воины достойно исполнили свой воинский долг, сделали всё возможное для уничтожения лучших российских воинских частей, нанесли врагу значительные потери в живой силе и технике.

«Принимаем меры по стабилизации обстановки и удержанию занимаемых позиций. Жизнь военнослужащих – самая высокая ценность. Авдеевку мы всё равно вернём», – подытожил главнокомандующий ВСУ.

Из заявления Сырского не ясно, состоялся ли уже полный выход ВСУ из Авдеевки или продолжается.

Командир Третьей отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий официально заявил: «Благодарю бойцов за достойный бой, который дали врагу в Авдеевке, в условиях тотального количественного превосходства россиян в живой силе, в технике, в снарядах. Сделали всё и даже больше. Спасибо за стойкость каждому. Отходим на подготовленные позиции, чтобы вернуться и нанести ещё более сильный удар. Благодарю командование за взвешенное решение. Бой продолжается».

Российский блог «ВДВ за Честность и Справедливость» описывая, какой ценой досталась российским войскам победа в Авдеевке, резко критикует Генштаб РФ, «светлые головы» которого решили «освободить город под символическую дату… Буквально за несколько дней наши подразделения понесли огромнейшие потери. Абсолютно бессмысленно погибло очень много…».

Авдеевку российские войска пытаются захватить с 2014 года, когда РФ, развязав войну против Украины, оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей.

В октябре 2023 года оккупанты пошли в наступление под Авдеевкой, пытаясь окружить город.

13 февраля 2024 года подразделениям сил обороны, защищающим Авдеевку, направили подкрепление, некоторые подразделения 110-й ОМБр вывели из боёв для отдыха и ротации. Для усиления сил обороны в Авдеевку передислоцировали 3-ю отдельную штурмовую бригаду.

Одесса News информировала 15 февраля, что в Авдеевке силы обороны Украины на некоторых участках переходят на более выгодные позиции.

16 февраля командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что силы обороны Украины в Авдеевке подготовили новые позиции, и вскоре сообщил об уходе украинских защитников из укрепрайона «Зенит» на юго-восточной окраине города. По данным командующего, на 13.00 16 февраля в Авдеевке не было заблокировано ни одно украинское подразделение.

По состоянию на 21.00 16 февраля Тарнавский информировал, что в Авдеевке продолжаются тяжёлые бои, во время отхода ВСУ с разрушенных позиций несколько бойцов попали в плен. Он добавил, что оккупанты бросают в бой все резервы и несут большие потери.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy