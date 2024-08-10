В Курской, Брянской и Белгородской областях России ввели режим КТО

В стране-агрессоре РФ с 9 августа ввели режим контртеррористической операции (КТО) в трёх соседних областях с Украиной – Курской, Брянской и Белгородской.

Об этом российскому пропагандистскому агентству ТАСС сообщили 10 августа в Национальном антитеррористическом комитете.

Режим КТО введён из-за якобы «повышения уровня диверсионно-террористических угроз» со стороны Украины, написал в Telegram врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

В связи с введением режима КТО (в соответствии со ст.11 закона «О противодействии терроризму»), кроме прочего, допускаются: временное отселение граждан, проживающих в пределах территории, на которой введён режим КТО; усиление охраны общественного порядка; усиление безопасности объектов, подлежащих госохране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта; ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем; приостановление оказания услуг связи юридическим и физическим лицам или ограничение использования сетей связи и средств связи; ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах, дорогах, отдельных участках местности и объектах; беспрепятственное проникновение лиц, проводящих КТО, в жилые и иные помещения и на земельные участки.

Одесса News информировала, что 6 августа в РФ заявили о якобы попытке ВСУ атаковать границу с РФ в Курской области. Российские Telegram-каналы писали о «полной жести» в Суджанском районе этого региона.

По данным американского Института изучения войны (ISW), украинские силы продвинулись вглубь Курской области до 35 км от госграницы с Украиной.

7 августа Владимир Путин провёл совещание с главными силовиками по ситуации в Курской области, назвав «масштабной провокацией «киевского режима» бои в регионе.

По словам бывшего полковника Генштаба Бундесвера Родериха Кизеветтера, «успехи Украины в Курской области имеют не только символическое значение, но и военно-стратегический или хотя бы оперативный эффект».

9 августа Зеленский рассказал, что главком ВСУ Александр Сырский на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего доложил по поводу оборонных действий Украины «на направлениях, откуда Россия наносила удары по украинской территории».

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