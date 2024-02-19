Боевые потери врага составили свыше 400 тысяч военных

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 19 февраля 2024 годов ориентировочно составили 403 720 (+1290 за последние сутки) военных.

Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб Вооружённых Сил Украины.

За это время силы обороны также уничтожили танков ‒ 6498 (+11), боевых бронированных машин ‒ 12232 (+34) ед., артиллерийских систем – 9733 (+24) ед., РСЗО – 986 (+2), средств ПВО ‒ 674 ед., самолётов – 336 (+1), вертолётов – 325, БПЛА оперативно-тактического уровня – 7460 (+11), крылатых ракет ‒ 1898, корабли/катера ‒ 25, подлодки — 1, автомобильной техники и автоцистерн – 12767 (+31) ед., специальной техники ‒ 1545 (+5).

Данные уточняются.

Одесса News информировала, что украинские военные утром 18 февраля сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Фото и инфографика: Генштаб ВСУ

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