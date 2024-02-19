Чехия передаст Украине 800 тыс. снарядов, а Дания — всю свою артиллерию

Чехия вместе с партнёрами ищет артиллерийские боеприпасы, чтобы передать их Украине для борьбы с российской агрессией.

Об этом заявил президент Чехии Пётр Павел на Украинском ланче во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, его транслировал в YouTube Фонд Пинчука, организовавший ланч.

«Мы сейчас ищем оборудование и боеприпасы по всему миру. Мы работаем с партнёрами по НАТО и хочу конкретно сказать о Дании, Нидерландах, Канаде. Мы с ними договорились таким образом, чтобы мы могли объединить и ресурсы, и ноу-хау, чтобы предоставить Украине оборудование из третьих стран. Возможно, сначала перевезти оборудование в нашу страну, переоснастить и передать в Украину», – сказал Павел.

Он отметил, что предоставление Украине 500 тысяч боеприпасов калибров 122-мм и 300 тысяч 155-мм может состояться в «следующие недели», если удастся профинансировать эту деятельность.

«Президент Путин должен понять, что в Украине успеха у него не будет», – заявил Павел.

Дания приняла решение передать Украине всю свою артиллерию, о чём на том же ланче заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

По словам Фредериксен, европейские лидеры часто называют проблемы с производством оружия причиной, не позволяющей увеличить поставки помощи Украине. Сейчас же, как в ФРГ, открываются новые оборонные предприятия, рассказала она.

«Но Украина у нас просит боеприпасы и артиллерию сейчас. Мы, Дания, решили передать Украине всю свою артиллерию. У нас есть оружие, боеприпасы, системы ПВО, которые мы пока не используем. Их надо передать Украине», – подчеркнула премьер Дании.

В ноябре 2023 года Дания передала Военно-морским силам Украины автономные гидрографические комплексы SeaBat T51, которые позволяют обнаруживать подводные объекты.

Одесса News информировала, что в январе 2023 года президентом Чешской Республики стал бывший военный, 61-летний Пётр Павел.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy