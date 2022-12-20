Украинская авиация в течение последних суток нанесла по врагу 16 ударов

За прошедшие боевые сутки украинская авиация нанесла 16 ударов по районам концентрации личного состава, оружия и военной техники врага и 6 ударов по позициям зенитных ракетных систем противника.

Об этом сообщает в оперативной сводке состоянием на 6 утра 20 декабря Генштаб ВСУ.

Отмечается, что силы ПВО за минувшие сутки сбили два вертолёта противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили склад боеприпасов, 3 пункта управления и 3 района, где сосредоточена живая сила противника.

Российские оккупационные войска предпринимают попытки наступать возле Бахмута Донецкой области, Кременной и Сватово Луганской области. Украинские защитники удерживают оборону на всех трёх направлениях, о чём свидетельствует обновлённая карта боевых действий в Украине. Её опубликовали на странице британского министерства обороны в Twitter.

Самые активные бои продолжаются на Донбассе. Там задействованы южная и центральная группировки российских войск. За сутки враг нанёс 4 ракетных и 60 авиаударов, а также провёл более 80 атак МЛРС, в результате чего пострадала гражданская инфраструктура и население.

Противник пытается восстановить потерянную позицию на Лиманском направлении.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбивали атаки оккупантов в районах населённых пунктов Стельмаховка, Червонопоповка, Серебрянское Луганской области, Верхнекаменское, Подгородное, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

Также идут сражения в Запорожской области – там размещена восточная группировка врага.

В Херсонской области оккупанты перешли в оборону и там процент активных боевых действий минимальный. В этой области задействована только южная группировка войск РФ.

Враг продолжает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры по правому берегу Днепра. Пострадали районы сёл Темировка, Червоное, Малые Щербаки и Плавни в Запорожской области и Чорнобаевке, Антоновке, Херсоне, Микильском, Токаревке и Миловом в Херсонской области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает нести потери, в частности, подтверждено, что по пункту постоянной дислокации врага был нанесён удар 18 декабря в районе Чаплинки Херсонской области. Информация о погибших и раненых оккупантах уточняется.

Как сообщала Одесса News, Папа Римский Франциск считает, что война в Украине является глобальной и в ближайшее время не закончится.

На главном фото боец ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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