Французский журнал поместил фото Путина на обложку вместе с четырьмя диктаторами

Французский еженедельник Le Point поместил президента России Владимира Путина на обложку вместе с советским лидером Иосифом Сталиным, лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером, ливийским диктатором Муаммаром Каддафи и первым председателем КНР Мао Цзэдуном.

Обложку издание опубликовало в Twitter, пишет ГОРДОН.

«Самопровозглашённые боги, они хотели заставить людей поверить в свою непобедимость. Их падение показывает их слабость. Это десакрализует их силу, но надолго оставляет травмирующий отпечаток зла», – сказано в описании номера.

В статье «Как заканчиваются диктаторы» их ассоциируют с тиранией. Автор колонки отметил, что «сила» диктатора обусловлена несколькими «защитными стенами, дворцами, культом личности, неизменной лояльностью, эффективной полицией и системой порядков», но падение всего этого обнажает его «скрытую слабость и изначальное самозванство». Конец диктатора – это «вырвавшаяся наружу истина», поскольку диктатура «заставляет всех лгать», говорится в статье.

Автор отметил, что в истории были примеры, когда диктаторам удавалось «договориться» и после смены режима «найти убежище». Но есть надежда, что международное правосудие, находящееся сейчас в Гааге, сможет узаконенным образом провести «народное сведение счетов», сказано в статье.

Автор резюмировал, что даже, если конец диктатора «радужный», его режим надолго оставляет травмирующий отпечаток зла.

Как сообщала Одесса News, Президент России Владимир Путин 19 декабря встретился в Минске с непризнанным главой Беларуси Александром Лукашенко.

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