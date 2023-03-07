Убитым россиянами воином ВСУ является житель Житомирщины Тимофей Шадура

Убитым россиянами военнослужащим Вооружённых сил Украины является военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Николаевич Шадура из Життомирской области.

Об этом в Теlegram сообщают Сухопутные войска ВСУ.

“Вчера в социальных сетях и средствах массовой информации была обнародована видеозапись расстрела военнослужащего Вооружённых сил Украины, которого российские оккупанты казнили после его слов “Слава Украине!”. По предварительным данным, погибший — военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Николаевич Шадура”, — говорится в сообщении.

Шадура считается пропавшим без вести с 3 февраля этого года после боевых действий в районе Бахмута Донецкой области.

Тело украинского военнослужащего находится на временно захваченной территории. Окончательное подтверждение личности может быть установлено после возвращения тела и проведения соответствующих экспертиз, — говорится в сообщении.

Тимофей Шадура родом из села Малая Деревичка Любарской общины Житомирской области, — пишет Укринформ со ссылкой на сообщение старосты Глезненской Старостинского округа Любарской территориальной общины Сергея Мельника.

«Тимофей Шадура из села Малая Деревичка. Он был мобилизован и в конце декабря прошлого года отправился защищать Украину. Он из многодетной семьи, где воспитывалось шестеро детей – 5 сыновей и дочь. Тимофей был самым старшим», — отметил Мельник.

По его словам, мужчина работал в колхозе, а затем занимался домашним хозяйством. Своей семьи не было, проживал с мамой.

Мельник добавил, что Тимофей Шадура был без вести пропавшим, а о том, что на видео казни военного был именно он, родные узнали накануне.

«В общине все шокированы, плачут. От себя скажу, что поступок Тимофея Шадуры – героический, ведь он, как герой, сказал «Слава Украине!», — отметил Мельник.

Как сообщала Одесса News, 6 марта в сети появилось видео, на котором россияне расстреляли украинского военнопленного. На кадрах виден украинский боец, который на вопрос россиян отвечает «Слава Украине!». После этого захватчики пускают по нему автоматную очередь. Где и когда было снято видео – неизвестно. СБУ и Генпрокуратура уже расследуют казнь пленника.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что жестокий расстрел попавшего в плен украинского военнослужащего — это нарушение Женевских конвенций и очередное военное преступление России. Он добавил, что уже отправил это жестокое видео международным партнёрам и омбудсменам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России.

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