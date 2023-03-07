В Одессу прибыли 30 генераторов от американских партнёров

Одесская область получила от основателя и президента неправительственной организации Global Empowerment Mission Майкла Каппони 30 генераторов.

Об этом сообщила в Facebook Одесская областная военная администрация.

«30 генераторов, которые мы получили от наших американских партнёров, распределены среди учебных заведений, учреждений здравоохранения и объектов социальной инфраструктуры», — сообщил заместитель начальника Одесской ОВА Роман Григоришин.

Это не первая помощь Одесской области от президента Global Empowerment Mission. Он уже передавал региону пять генераторов и партию продовольственных наборов.

Летом фонд Майкла Каппони восстановил окна в детском саду, лицее и больнице в посёлке Сергеевка, которые были повреждены в результате ракетного удара.

«Цель деятельности моей организации – помогать людям, пострадавшим в результате стихийного бедствия, военных конфликтов и других глобальных трагедий. Потому поддержка Одесской области для меня в приоритете. Готов помогать и дальше», — рассказал Майкл Каппони.

Как сообщала Одесса News, летом 2022 года Одесса получила помощь из США от компании Project C.U.R.E.

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