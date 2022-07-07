Одесса получила гуманитарную помощь из США

Одесса получила помощь из США от компании Project C.U.R.E.

Как сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета, американская компания передала для одесских медицинских учреждений 21 паллету гуманитарного груза.

«Это стало возможным при финансовом участии проживающих в США одесситов, по инициативе и полной координации благотворительной организации «Морской город», — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря спонсорам и волонтёрам был приобретён товар и организована его отгрузка.

«Спасибо всем, кто продолжает поддерживать украинцев в борьбе с захватчиком. Вместе к победе!» — сказал заместитель Одесского городского головы Павел Вугельман.

Как сообщала Одесса News, Одесский городской совет передал гуманитарный груз в Белгород-Днестровский район — 12 тонн продуктов и 1200 кв. м плёнки для закрытия окон.

Фото: «Одесса»

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