Представители духовенства ПЦУ и УПЦ подписали Декларацию о взаимопонимании

Во время встречи духовенства Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской православной церкви (УПЦ) в Софии Киевской стороны согласовали «Декларацию взаимопонимания» и призвали начать официальный диалог.

Об этом ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости Георгий Коваленко (священник ПЦУ) сообщил в Facebook.

В декларации представители духовенства ПЦУ и УПЦ отметили, что в межконфессиональных отношениях видят единство взглядов в осуждении войны, которую развязала путинская Россия против суверенного народа Украины, и в осуждении деструктивной позиции Московской патриархии, которая, «пренебрегая Заповедями Божьими, превратилась в «прислугу» путинского режима и благословляет российских агрессоров на кровопролитие».

Также стороны пришли к согласию в понимании необходимости единения для защиты Украины и необходимости единства украинского Православия, стоящего перед внешними и внутренними вызовами; в понимании необходимости отказа от агрессии, стереотипов, предвзятости и языка ультиматумов и враждебности в общении друг с другом и в публичном пространстве; в понимании необходимости отказа от неканонической практики перекрещивания и необходимости просветительской работы на местах с целью преодоления и недопущения в будущем межцерковных и межконфессиональных конфликтов; в понимании необходимости ухода от узкокорпоративных интересов в межправославном диалоге.

«Мы признаём также возможные вызовы, стоящие перед нами и нуждающиеся в дополнительных усилиях для их преодоления, в частности, различные подходы в наших сообществах к практике изменения юрисдикции церковными общинами (при совместном понимании того, что они должны происходить путём свободного и законного волеизъявления её членов), к возможности совместного служения, признанию канонического статуса, таинств и т. д.» — отмечается в декларации.

Впрочем, по словам, иерархов, ни один из вызовов «не является преградой, которую невозможно преодолеть путём переговоров в духе христианской любви».

«Исходя из этого, мы заявляем о целесообразности и необходимости конструктивного диалога между двумя ветвями украинского Православия. Выражаем надежду, что такой диалог, начавшийся по инициативе священнослужителей УПЦ и ПЦУ, станет началом процесса единения, к которому будут приобщаться церковные общины, духовенство и все, кому не безразлично будущее духовности народа Украины», — подчеркнули иерархи ПЦУ и УПЦ.

Как сообщала Одесса News, 6 июля в Киеве началась встреча духовенства Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской православной церкви (УПЦ).

Фото: Facebook

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