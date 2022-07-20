По состоянию на сегодняшний день ситуация на участке границы с Молдовой в районе Приднестровья остаётся стабильной, провокации не фиксируются.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

«Провокаций на границе мы не фиксируем. Как на границе с Беларусью, так и на границе с Молдовой в пределах Приднестровского сегмента усилена охрана как со стороны подразделений ГПСУ, так и ВСУ, делается всё необходимое для того, чтобы укрепить это направление и, конечно, быть готовым, если с этих направлений кто-то попытается либо вторгнуться на территорию Украины, либо делать провокации», — сказал Демченко.

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко проинспектировал готовность фортификационных сооружений и оборонных рубежей на границе с непризнанным Приднестровьем.

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