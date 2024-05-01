2 мая в Одессе День траура по жертвам российского ракетного обстрела

2 мая объявлено Днём траура по жертвам российского ракетного удара по Одессе в ночь на 1 мая.

Такое решение принял Одесский горсовет.

«К сожалению, в результате атаки погибли три человека», — говорится в сообщении.

На зданиях будет приспущен Государственный Флаг Украины и флаг г. Одессы с траурными лентами.

Предприятиям, учреждениям, организациям города рекомендовано ограничить использование музыки и развлекательных мероприятий.

Светлая память погибшим. Искренние соболезнования их родным и близким.

В ночь на 1 мая во время атаки Одессы баллистическими ракетами погибли три человека, трое ранены.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy