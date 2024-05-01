2 мая в Одессе День траура по жертвам российского ракетного обстрела

2 мая объявлено Днём траура по жертвам российского ракетного удара по Одессе в ночь на 1 мая.
Такое решение принял Одесский горсовет.
«К сожалению, в результате атаки погибли три человека», — говорится в сообщении.
На зданиях будет приспущен Государственный Флаг Украины и флаг г. Одессы с траурными лентами.
Предприятиям, учреждениям, организациям города рекомендовано ограничить использование музыки и развлекательных мероприятий.
Светлая память погибшим. Искренние соболезнования их родным и близким.
В ночь на 1 мая во время атаки Одессы баллистическими ракетами погибли три человека, трое ранены.
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