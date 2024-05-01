Число погибших в результате атаки по Одессе 29 апреля увеличилось до 6

Число погибших в результате удара ракеты с кассетными боеприпасами по Одессе 29 апреля увеличилось до шести.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

К сожалению, сегодня в больнице скончался мужчина, за жизнь которого врачи боролись до последнего, — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, вечером 29 апреля 2024 года россияне нанесли ракетный удар по Одессе. Погибли пять человек, в том числе проректор по учебно-инновационному развитию и экономической деятельности Одесского Международного гуманитарного университета Борис Васильев. В тяжёлом состоянии находятся восемь человек, из них четверо – в крайне тяжёлом, в том числе 5-летняя девочка. Ей сделана операция на сердце. Среди раненых – президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов. 30 апреля было объявлено траурным днём в Одессе и Одесской области.

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