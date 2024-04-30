В Одессе прооперировали 5-летнюю девочку, пострадавшую в результате ракетного удара

В Одессе провели операцию на сердце 5-летней девочке, пострадавшей в результате удара российской баллистической ракетой «Искандер» вечером 29 апреля.

Об этом в эфире марафона «Единые новости» сообщил первый заместитель председателя облгосадминистрации Александр Харлов.

«16-летний парень выписан на амбулаторное лечение, ещё у нас 5-летняя девочка, которая ночью перенесла операцию на сердце. Её состояние крайне тяжёлое. Врачи делают всё необходимое и борются за её жизнь. Надеюсь, что всё будет хорошо», — сказал Харлов.

Чиновник отметил, что для атаки российские войска использовали ракету «Искандер М» с кассетным зарядом, что запрещено международным гуманитарным правом. В общей сложности, по словам Харлова, пострадали 32 человека.

Как сообщала Одесса News, вечером 29 апреля россияне нанесли ракетный удар по Одессе. Погибли пять человек. В тяжёлом состоянии находятся восемь человек, из них четверо – в крайне тяжёлом, в том числе 5-летняя девочка. Среди раненых – президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов. 30 апреля объявлено траурным днём в Одессе и Одесской области.

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