Около 37% украинцев положительно относятся к русскоязычным гражданам

К русскоязычным гражданам Украины 37% респондентов относятся положительно или очень положительно, 42% – нейтрально, 20% – отрицательно или очень отрицательно.

Об этом сообщила научный директор Школы политической аналитики НаУКМА Анна Осипчук во время презентации в Укринформе результатов второй волны общеукраинского опроса «Реинтеграция и социальная сплочённость».

«14% респондентов относятся очень положительно к русскоязычным гражданам Украины, 23% – положительно, 42% – нейтрально, 13% – отрицательно, 7% – очень отрицательно», – сказала Осипчук.

Кроме того, 29% опрошенных очень положительно относятся к внутренне перемещённым украинцам, которые покинули свои дома и живут в другом городе в Украине, 39% относятся положительно, 27% относятся нейтрально, 2% негативно, 1% очень негативно.

Также по результатам опроса, 9% респондентов относятся очень положительно к украинцам, которые выехали из Украины после начала войны и сейчас находятся за границей, 24% – положительно, 52% – нейтрально, 9% – отрицательно, 4% – очень отрицательно.

«Результаты показывают кардинальное изменение отношения и зрелый раскол в отношении тех украинцев, которые выехали за границу и не вернулись. Это то, с чем нужно работать», – отметила Осипчук.

Отмечается, что аудиторией, принявшей участие в опросе, является население Украины от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

Как сообщала Одесса News, Украина является шестой среди исследуемых стран по уровню полного согласия с утверждением, что «Демократия может иметь свои недостатки, но это — лучшая система правления». За это проголосовали 64% опрошенных украинцев.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy — будьте в курсе важнейших событий.