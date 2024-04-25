64% украинцев считают, что демократия — лучшая система правления

Социологическая Группа Рейтинг завершила масштабное исследование в сотрудничестве со всемирно известным институтом исследований Gallup International. Опрос проходил в рамках проекта «End of Year» 2023 года.

Об этом сообщает Социологическая группа «Рейтинг«.

Темой масштабного исследования был уровень демократии. Выяснилось, что Украина является шестой среди исследуемых стран по уровню полного согласия с утверждением, что «Демократия может иметь свои недостатки, но это — лучшая система правления». В этом тренде она присоединяется к европейским странам, первые пять позиций занимают Швеция, Австрия, Германия, Испания, Швейцария.

В целом в Украине с этим утверждением согласны 64%. 14% и согласны, и не согласны, и только 16% с этим не согласились. Больше всего не согласны с тем, что демократия лучшая форма правления среди опрошенных в Ираке, Кении, Пакистане, Перу, Молдове.

Также Украина входит в топ десять стран, которые ответили, что их страной руководит воля народа. С этим согласились 44%. 17% частично согласны, однако 36% так не считают. Среди стран, которые считают, что их государством руководит воля народа Швеция, Индия, Афганистан, Косово, Швейцария, Малайзия.

Меньше всего чувствуют, что народ руководит страной, в Боснии и Герцеговине, России, Болгарии, Северной Македонии.

Международный опрос Gallup International End of Year Survey (EoY) — это ежегодная традиция, основанная и разработанная в 1977 году. С тех пор опрос проводится каждый год. В этом году проект осуществлялся в 41 стране мира. Всего было опрошено 40428 человек во всём мире. В каждой стране в течение октября-декабря 2023 года была опрошена репрезентативная выборка около 1000. В Украине опросы проводила Группа «Рейтинг».

Одесса News информировала, что по оценкам Украинского Центра экономической стратегии, по состоянию на 2024 год на подконтрольной Украине территории проживает около 31 млн наших граждан.

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