Одесский Ботанический сад проводит праздник весны — «Апрельский Weekend»

27-28 апреля Ботанический сад Одесского национального университета приглашает на праздник весны с интересной программой и феерией цвета весеннего ботанического сада.

На «Апрельском Weekend» Вас ждут вкусные и полезные блюда, чайная церемония, ярмарка от одесских мастеров «Handmade», музыкальное сопровождение с участием ди-джеев в стилях House, Funky и Disco, мастер-классы по арома-терапии, йога на открытом воздухе, медитативные практики и гвоздестояние, интересные мастер-классы для детей.

Время проведения: 11.00-19.00.

Вход: 100 грн. (детям до 6 лет бесплатно).

Все собранные средства пойдут на реконструкцию разрушенных в результате ракетного удара теплиц ботанического сада.

Адрес: Французский бульвар 48/50.

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