В Одесской Кирхе пройдёт концерт духового ансамбля Муниципального театра

1 октября одесситов и гостей города приглашают на концерт XI Международного органного фестиваля имени Теофила Рихтера.

Этот концерт фестиваля необычен: его исполнители – духовой ансамбль Муниципального театра им.Александра Салика, а художественный руководитель и дирижёр Максимилиан Мария Джанетти (Германия/Украина).

Мощь и лёгкость духовых инструментов, вдохновение и виртуозность музыки Моцарта, шутливость и возвышенность “Трёгрошовой оперы” Курта Вайля, как удивительные ароматы, принесённые морским бризом, объединятся в концерте “ODESHONY.IND.

Ведущая концерта лектор-музыковед ЭЛЬВИРА ПАЛАМАРЧУК (Украина). Солисты: Илья Матусевич (валторна, Украина), Леонид Попов (кларнет, Украина).

Состоится концерт в помещении евангелическо-лютеранской церкви Св.Павла (Кирха) по адресу: ул. Новосельского 68.

Приходите к 19:00.

Приглашение можно приобрести перед началом концерта или забронировать по телефону

+38 063 507 2964.

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