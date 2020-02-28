В Одессу возвращается грандиозное шоу световых инсталляций

6 марта в преддверии Международного женского дня в Одессе стартует главное событие весеннего сезона — Выставка гигантских китайских фонарей. В прошлом году она с большим успехом прошла не только в Южной Пальмире, но и в столице.

В этот раз организаторы везут одесситам и гостям города новые инсталляции и шоу-программу:

«Выставка уже побывала в Киеве, а до этого в английском городе Манчестер — и везде вызвала большой ажиотаж. За последние полгода у нас появилось несколько городов, желающих принять выставку у себя, мы уже расписали график «гастролей». Но стартовать в этом сезоне решили именно с солнечной Одессы. В этом году выставка пройдёт в «Зелёном театре». Так что приглашаем всех в гости, вам обязательно понравится!», — говорит организатор мероприятия, директор компании Grand Event Денис Погорелко.

Выставка гигантских китайских фонарей — это более 30 светящихся фигур из шёлка и led-ламп, некоторые из которых достигают 8 метров в высоту и 20 метров в длину. Настоящую сказочную атмосферу создают фламинго, панды, пингвины, гигантские цветы, сады райских птиц, аллея влюблённых, терракотовая армия, персонажи древних китайских сказок, легенд и многое другое.

Помимо основных композиций на территории «Зелёного театра» будут действовать фуд-зона; праздничная ярмарка сувениров; развлекательные зоны для взрослых и детей.

Выставка будет открыта ежедневно с 18.00 до 22.00 и продлится до 19 апреля.

Стоимость билетов 100-150 грн, детям до 7 лет – бесплатно, будут действовать льготы для пенсионеров и ветеранов АТО.