В галерее Горсада проходит выставка одесского скульптора Юрия Зильберберга

До 15 января в галерее АртОдесса проходит выставка Юрия Давидовича Зильберберга – одесского скульптора, графика, преподавателя художественного колледжа им. Грекова.

За годы своей творческой деятельности Юрий Зильбергберг создал огромное количество скульптурных работ из гипса, шамота, глины, дерева, камня, металла. Широко известны графика и рельефы мастера, стилистически и тематически созвучные скульптурным произведениям.

Мотивы, любимые Зильбербергом – люди, животные, птицы, плоды, декоративные композиции. В графике часто встречаются городские сюжеты, поскольку автор любит Одессу и каждый раз представляет её в уникальном стилизованном виде.

Сам Юрий Зильберберг размышляет так: «Что такое скульптура? Она имеет много функций, она разная для разных людей. Это и наука о форме, это и окно в мир. Часто её делают, чтобы люди чего-то не забывали. Это как письмо из одного тысячелетия в другое…».

Больше анонсов в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod