Шмыгаль заверил, что пенсии и зарплаты будут выплачиваться своевременно

Пенсии, зарплаты учителям и врачам будут выплачиваться в срок.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 29 декабря.

«Пенсии в дальнейшем будут платиться вовремя», – заявил руководитель правительства. Он подчеркнул, что индексация пенсионных выплат состоится в марте 2024 года, как и предусматривает закон. Шмыгаль также отметил, что зарплаты учителям и врачам также будут выплачиваться вовремя.

«Несмотря на все трудности и вызовы, за почти два года войны мы ни разу не задерживали социальные выплаты. Это наши обязательства перед людьми, и мы будем делать всё, чтобы их выполнять и дальше», — подчеркнул Премьер-министр.

Как сообщала Одесса News, по заявлению министра социальной политики Оксаны Жолнович 28 декабря, правительство Украины не сможет провести очередную индексацию пенсионных выплат без продолжения международной финансовой помощи.

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