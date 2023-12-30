Польша определила, какой объект нарушил её воздушное пространство 29 декабря

В Генштабе Польши заявили, что согласно полученным данным, нераспознанным объектом, нарушившим воздушное пространство Республики Польша стала российская ракета.

Об этом сообщил Polsat.

Отмечается, что одна из выпущенных РФ по Украине ракет прересела польскую границу, а затем покинула территорию страны.

В вооружённых силах Польши уточнили, что объект находился над территорией страны в течение трёх минут, воздушное пространство было нарушено примерно на 40 км. СМИ проинформировали, что, скорее всего, это была российская ракета Х-22 или Х-101.

Министерство иностранных дел Польши потребовало от страны-агрессора России объяснить нарушение своего воздушного пространства российской ракетой 29 декабря, говорится на официальном сайте ведомства.

Вечером 29 декабря заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Бартошевский позвонил по телефону временному поверенному по делам Российской Федерации Андрею Ордашу и передал ему соответствующую ноту, — сказано в сообщении.

Россия не будет давать объяснений Польше из-за нарушения её воздушного пространства российской ракетой в ходе массированной воздушной атаки по Украине в ночь на 29 декабря, пока Варшава не предъявит «конкретных доказательств». Об этом в комментарии пропагандистскому агентству «РИА Новости» сообщил временный поверенный в делах РФ Андрей Ордаш.

По его словам, в ноте МИД Польши якобы содержатся лишь «голословные обвинения» и нет доказательств российской принадлежности ракеты, которая залетела в Польшу.

Бартошевский после встречи с Ордашем заявил, что Польша будет жёстко реагировать в случае повторения российский провокации с ракетой. Он отметил, что если бы ракета «пролетела немного дальше вглубь польской территории, её бы сбили».

Одесса News информировала, что в воздушное пространство Польши со стороны Украины утром 29 декабря вошёл нераспознанный воздушный объект, за которым наблюдали силы ПВО вплоть до потери сигнала.

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