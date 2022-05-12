В Польше выпустили почтовую марку с изображением Зеленского

Польский национальный почтовый оператор Poczta Polska выпустил почтовую марку с изображением Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщил в Facebook инициатор проекта, депутат краковского горсовета Лукаш Вантух, пишет Укринформ.

«В конце мая мы едем в Киев и, возможно, сможем передать – лично или опосредованно – эту марку Президенту Украины и мэру Киева. Уже выехал конвой во Львов с большим коричневым конвертом, адресованным мэру Львова и председателю Львовского горсовета. Впервые за долгое время марки едут не из Украины в Польшу, а наоборот», – написал Вантух.

По его словам, марку выпустили ограниченным тиражом – 99 листов по 9 марок. Это 891 марка. Печатать дополнительный тираж не планируют. Марка уникальна не только в масштабах Польши или Европы, но и всего мира, ведь на ней впервые изобразили действующего главу Украины – Владимира Зеленского. Его изображение взяли из известного мурала, который украшает один из домов Варшавы.

«Цена одной марки – 500 злотых (т.е. комплект – 4500 злотых). Эта цена действует всего несколько дней. Позже она увеличится. И если мне удастся выполнить весь план, я прекращаю продажи, и приобрести её можно будет только на аукционах. Как всегда, вся сумма идёт на закупку гуманитарной помощи для Украины», – добавил депутат краковского горсовета.

Отмечается, что марку уже получили во Львове. Её привезли польские волонтёры из Кракова, которые очень помогают Львову и креативны в своих инициативах, перечисляя все средства для ВСУ.

В горсовете сообщили, что первое письмо с такой маркой отправили чрезвычайному и полномочному послу России в Польше Сергею Андрееву, с надписью: «Добрый вечер, мы из Украины!».

Из собственных источников информагентства стало известно, что уже все марки распроданы, офис Президента Украины выходил на контакты с польскими волонтёрами с просьбой, чтобы их допечатали и передали или продали украинцам.

Как сообщала Одесса News, «Укрпочта» выпустила марку с изображением погибшего 16 июля 2014 года уроженца Черноморска, бойца 28-й мехбригады имени Рыцарей Зимнего похода Виталия Шума.

Фото: Лукаш Вантух/Facebook

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