Год войны: ВСУ мужественно преодолевают натиск врага

Начались 366-е сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину.

По информации Генерального штаба ВСУ состоянием на 6 утра 24 февраля, Российская Федерация основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтёрском направлениях.

За прошедшие сутки наши защитники отбили около 100 атак противника на этих направлениях.

В то же время российские оккупанты нанесли 10 ракетных и 31 авиационный удар. Совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате этих преступных действий пострадали гражданские объекты в Харьковской и Херсонской областях. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.

На Купянском и Лиманском направлениях противник провёл безуспешные наступательные действия вблизи населённых пунктов Стельмаховка, Диброва, Белогоровка, Фёдоровка и Роздоловка.

На Бахмутском направлении противник также провёл несколько безуспешных наступательных действий в районах населённых пунктов Берховка, Бахмут, Железнянское, Ивановское, Часов Яр, Дилиевка и Васильевка.

На Авдеевском и Шахтёрском направлениях отмечены безуспешные наступательные действия врага вблизи населённых пунктов Невельское, Новомихайловка и Пречистовка.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения окупантов, а также 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы противника, склад боеприпасов, склад горюче-смазочных материалов и ещё один важный объект врага.

Оценивая ситуацию на фронте, Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего 23 февраля сказал: «Ситуация по основным направлениям. Восток – очень тяжело. Мучительно. Но делаем всё, чтобы выстоять. Юг – на части направлений ситуация довольно опасна, но нашим воинам есть чем и как отвечать оккупанту. Одесса и черноморское пространство – ситуацию контролируем. Север – все наши воины в этом направлении видят каждое намерение врага. Где нужно, усиливаемся».

На главном фото боец ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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