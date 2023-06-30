492-е сутки войны: ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах и наносят потери врагу

Идут 492-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против нашей страны. На направлении Ровнополь – Володино ВСУ имеют успех, сейчас закрепляются на достигнутых рубежах и наносят серьёзные потери противнику.

Об этом в Telegram-канале сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр.

По её словам, ВСУ «фактически обескровливают наступательный потенциал врага, уничтожая технику, склады, пункты управления и личный состав. На Запорожском и Мелитопольском направлениях – уничтожаем врага. Враг подтягивает для обороны все свои резервы, даже бригаду морской пехоты, которая в своё время бежала из Херсона».

Анна Маляр также утверждает, что на Бердянском направлении есть продвижение на 1300 м. «Наши «выгрызают» у врага каждый метр земли в тяжёлом поединке. Успешны», — заявила Маляр.

Согласно оперативной сводке Генштаба ВСУ состоянием на 6.00 30 июня, в Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск.

«Нанёс авиационные удары в районах Малая Токмачка Запорожской области и Молодёжное, Ингулец и Антоновка Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 25 населённых пунктов, среди которых Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Пятихатки и Лобково Запорожской области; Антоновка, Херсон, Днепровское, Огромное, Кизомис Херсонской области и Очаков Николаевской области», — говорится в оперативной сводке Генштаба.

Военные аналитики подсчитали, что за прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, радиолокационную станцию и 13 артиллерийских подразделений на огневых позициях.

Как сообщала Одесса News, по заявлению Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, ВСУ смогли перехватить стратегическую инициативу на поле боя.

На главном фото ОК «Юг»: боец 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ

Фото в тексте: Генштаб ВСУ/Facebook

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