Международная помощь для Украины достигла €170 млрд

С начала войны международные партнёры выделили для Украины около €170 млрд. Эта сумма включает военную, финансовую и гуманитарную помощь от правительств иностранных государств, а также международных финансовых организаций.

Об этом сообщает 29 июня Министерство реинтеграции Украины со ссылкой на данные исследования Кильского института мировой экономики.

Согласно данным системы Ukraine Support Tracker, донорами Украины стали 40 стран, а также европейские институты, МВФ и Всемирный банк.

Европейский союз выделил почти €62 млрд, помощь от США достигла €71 млрд. В список стран-доноров также вошли Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Китай, Япония, Норвегия, Южная Корея, Швейцария, Тайвань, Турция и Индия. От них Украина дополнительно получила €23 млрд международной помощи. Ещё почти €13 млрд предоставили международные финансовые организации, говорится в исследовании.

Половину из выделенных средств составляет финансовая помощь. Ещё около 40% – это военная помощь, остальное – гуманитарная поддержка.

Наибольшую военную поддержку Украина получила от Соединённых Штатов. Сумма военной помощи от американских партнёров уже превысила €43 млрд, говорится в исследовании.

Европейский союз стал лидером по финансовой помощи. Страны – члены ЕС и европейские институты обязались предоставить Украине почти €36 млрд на нужды бюджета.

Как сообщала в июне 2023 года Одесса News, Португалия передаст Украине пакет военной помощи.

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