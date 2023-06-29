Прокуратура проверяет отставного одесского военкома Борисова по трём статьям

Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона проверяет факты возможного незаконного обогащения, уклонения от военной службы и превышения служебных полномочий бывшим одесским военкомом Евгением Борисовым.

Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

В ходе следствия проверяется опубликованная в СМИ информация об имуществе членов семьи чиновника за рубежом. По этим данным, в период действия военного положения они приобрели автомобили премиум-класса и недвижимое имущество в Испании на общую сумму более 196 млн грн, хотя официальный совместный доход семьи не покрывает этих расходов.

Следователи проверяют эту информацию, в частности, направили в компетентные органы Испании, Молдовы, Румынии и Турции запросы о международной правовой помощи.

Также в рамках уголовного производства проверяются отдельные факты возможного уклонения военкома от прохождения военной службы – его пребывания за границей якобы на лечении. Правоохранители изучают, были ли законными основания для выезда военкома.

В рамках расследования уже допрошено более 30 свидетелей, проведено 11 обысков, 17 осмотров и временных доступов, направлено более 100 запросов в органы государственной власти, предприятия, учреждения и организации, проведено три налоговых проверки хозяйственной деятельности членов семьи чиновника.

Как сообщала Одесса News, в конце апреля экс-нардеп Игорь Мосийчук обвинил Борисова в коррупции. По его словам, на то время военком приобрёл виллу в Марбелье для своей матери-пенсионерки и в конце 2022 года сам выезжал туда на отдых почти на месяц. Кроме того, Мосийчук утверждал, что Борисов пользуется дорогой машиной, которую будто бы ввёз под видом гуманитарной помощи.

СМИ также писали, что мать и жена военкома «фактически являются долларовыми мультимиллионерами и владеют роскошной недвижимостью на одном из элитных курортов Испании в Марбелье», что жена Борисова Александра начала заниматься бизнесом сразу после того, как вышла замуж за него в 2015 году, и имеет фирму по продаже одежды бренда Levi’s в двух торговых центрах Киева и Львова.

3 мая Госбюро расследований сообщило, что открыло уголовное производство в отношении начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

«Украинская правда» 22 июня выпустила расследование о том, как семья Борисова во время войны приобрела имение в Испании и авто.

28 июня стало известно, что Борисова уволили с должности.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy