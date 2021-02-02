Житель Одессы пытал 5-летнего ребёнка своей сожительницы

Одесская местная прокуратура №1 направила в суд обвинительный акт в отношении 37-летнего жителя Одессы, подозреваемого в истязании малолетнего ребёнка.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По версии следствия, ранее неоднократно судимый подозреваемый, примерно с середины июля до начала августа 2020 года, пытал 5-летнего сына своей сожительницы путём запугивания ребёнка и нанесения побоев.

Вследствие таких преступных издевательств мальчик получил сотрясение головного мозга, многочисленные гематомы головы и тела.

За это преступление законом предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2020 года в Одесской области полицейские задержали 23-летнего мужчину по подозрению в сексуальном насилии над малолетней девочкой.

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