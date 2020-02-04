От чего умер заключённый в Одесском СИЗО

Следователи Государственного бюро расследований возбудили уголовное дело относительно должностных лиц Одесского следственного изолятора, где скончался заключенный.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, при содействии работников следственного изолятора двое заключённых были незаконно допущены в камеру, где удерживался другой заключённый, и нанесли ему телесные повреждения. В дальнейшем работники СИЗО незаконно переместили пострадавшего в карцер, где узник умер.

Следствие установило, что одним из сотрудников, который допустил злоупотребление служебным положением, оказался начальник одного из отделов СИЗО. В марте 2019 года следователи территориального управления ГБР, расположенного в г. Николаеве, задокументировали факт вымогательства и получения им 2 тысяч долларов неправомерной выгоды от заключённого за досрочное освобождение и непомещение в карцер. На время досудебного расследования этого уголовного производства сотрудник следственного изолятора неоднократно отстранялся от должности по решению суда. 23 сентября 2019 года обвинительный акт в отношении него был направлен в суд.

Этот же начальник отдела, только в другом уголовном производстве о злоупотреблении властью сотрудниками Одесского СИЗО, причастен к организации нарушений условий содержания под стражей заключённого, которому было незаконно разрешено свободное передвижение, беспрепятственное общение с родственниками и знакомыми и пользование запрещёнными предметами.

Сейчас проводится комплекс первоочередных следственных и процессуальных действий. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, причины смерти пострадавшего и личности других причастных к совершению уголовного преступления.

Расследование ведет сотрудники территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) Украины в Николаеве под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области. Виновникам грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определённые должности на срок до 3 лет.

Как сообщала Одесса News, Министр юстиции Денис Малюська в воскресенье, 26 января, посетил СИЗО в Одессе.