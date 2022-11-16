Экс-директора Одесского порта будут судить за халатность при установке пожарной сигнализации, которая стоила государству 1,3 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, прокуроры Суворовской окружной прокуратуры г. Одесса направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего директора ГП «Одесский морской торговый порт» по факту служебной халатности.

Следствием установлено, что должностное лицо не проверило должным образом на достоверность предоставленный ему на подпись подрядчиком акт приёмки выполненных строительных работ, а именно соответствие объёма фактически выполненных работ объёмам, указанным в акте по установлению системы пожарной сигнализации в Одесском порту.

В частности, работы по установке в складских и производственных сооружениях, АЗС, помещениях насосных по перекачке легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, складов «Красные Пакгаузы» корпусов №2, №3, №4, №5 Государственного предприятия «Одесский морской торговый порт» систем пожарной сигнализации, передачи тревожных извещений, оповещения о пожаре и управлении эвакуацией людей, пожаротушения в полном объёме выполнены не были.

В результате таких халатных действий чиновника государству нанесён убыток в 1,3 млн грн, для возмещения которого прокуратурой предъявлен иск.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи отдела полиции №3 ОРУП №1 ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождении сотрудников УСБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, о подозрении в служебной халатности уведомили бывшего директора ГП «Одесский морской торговый порт» в сентябре 2022 года.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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