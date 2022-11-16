Одессу посетила официальная делегация Палаты общин Великобритании

15 ноября Одессу посетила официальная делегация членов Комитета по обороне Палаты общин Великобритании.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Члены делегации встретились с мэром Одессы Геннадием Трухановым и обсудили вопросы безопасности, международной гуманитарной помощи и подготовку города к зимнему периоду, — отмечается в сообщении.

«Очень мощная делегация парламента Великобритании сегодня в городе. Привлечение в Одессу европейского сообщества и компаний позволит сделать наш регион безопасным. Мы навсегда должны закрепить в уме людей, что Одесса – мультикультурный, интернациональный, европейский город», – сказал Геннадий Труханов.

Члены Комитета выразили свою поддержку в вопросе включения исторического центра Одессы в Основной список Всемирного наследия ЮНЕСКО и поблагодарили за поддержку Ливерпуля, который будет принимать «Евровидение-2023».

«Это действительно важно для нас. Жители Ливерпуля гордятся тем, что могут принимать песенный конкурс от имени Украины. Украина будет центральным объектом этого конкурса», — подчеркнули члены британской делегации.

Также Геннадий Труханов презентовал проект «Евроатлантический офис», главная цель которого – содействие миру и безопасности, улучшение экономической и культурной жизни Черноморского региона.

Парламентарии также побывали в Городском гуманитарном центре, где распределяется международная гуманитарная помощь.

В рамках визита прошла встреча парламентариев с руководством Администрации морских портов Украины, на которой обсуждался вопрос безопасности «зерновой инициативы».

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2022 года в Одессе с визитом находилась делегация представителей Министерства иностранных дел Швеции, Посольства Королевства Швеции в Украине и Представительства Всемирной продовольственной программы в Украине.

Фото и видео: «Одесса»

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