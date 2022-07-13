Зеленский назвал 5 составляющих тактики российских войск

Президент Владимир Зеленский сообщил, что одной из составляющих тактики российских войск в войне против Украины является применение артиллерии по жилым районам мирных городов.

Остальные составляющие тактики России – ракетные обстрелы, экономический шок, депортация и пропаганда.

Об этом Зеленский сказал в обращении к Южной Корее 13 июля.

«Первый тактический пункт (России, – ред.) – артиллерия. Берёт в заложники наши города. Российская армия организует своё наступление так, чтобы её пушки и реактивная артиллерия могли бить по обычным жилым районам обычных городов», – рассказал глава государства.

По его словам, именно это было целью оккупантов весной, когда они двигались от северной границы Украины в Киев, чтобы иметь возможность либо уничтожить столицу из артиллерии, либо шантажировать государство таким уничтожением.

«Украинская армия выбила россиян с северных территорий. Но оккупанты остаются на востоке и юге нашей страны, и строят своё наступление так же, чтобы в прицелах их пушек и в досягаемости систем залпового огня были обычные дома», — подчеркнул президент.

Вторым пунктом российской тактики Зеленский назвал ракеты. Так, с начала полномасштабного вторжения Россия запустила по Украине 2960 ракет. Главной их целью были гражданские объекты.

«Тактика России направлена на то, чтобы выгнать людей из наших городов, чтобы каждый из украинцев испытывал страх перед государством-террористом», – подчеркнул глава государства.

Он добавил, что третьим пунктом российской тактики есть депортация.

Четвёртым пунктом президент назвал экономический шок. В качестве примера он привел ситуацию на Шри-Ланке, где рост цен на еду и горючее повлёк за собой социальный взрыв. Зеленский подчеркнул, что Россия блокирует экспорт украинского зерна, что приводит к продовольственному кризису.

Пятым пунктом российской тактики глава государства назвал пропаганду. «Пожалуй, ни одно другое государство мира не тратило столько денег на сознательное распространение дезинформации, конспирологии, антинаучных теорий заговора, в том числе вакцин, как это делает Россия», — сказал Владимир Зеленский.

Как сообщала Одесса News, по словам Владимира Зеленского, ракетный обстрел мирного посёлка Сергеевка в Одесской области не ошибка , а сознательный российский террор.

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