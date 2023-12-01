В бою за Украину погиб житель Одесской области Олег Кравченко, светлая ему память

11 сентября вблизи населённого пункта Клещеевка Бахмутского района Донецкой области погиб житель села Светлодолинское Одесской области Олег Кравченко.

Об этом сообщал Саратский поселковый совет.

Родился Олег в селе Светлодолинское. Окончил местную школу. Некоторое время работал в Белгород-Днестровском на АЗС.

После полномасштабного вторжения защитник добровольно пошёл защищать Украину. Службу проходил в рядах 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Похоронили воина с почестями на кладбище в родном селе.

Одесса News сообщала о гибели 15 сентября 2023 года на фронте 30-летнего жителя села Долиновка Павловской громады Болградского района Одесской области Дмитрия Чернышова.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Саратский поссовет/Facebook

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