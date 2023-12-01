Суд в Украине заочно присудил 11 лет тюрьмы российской пропагандистке, уроженке Одессы

Суд в Украине заочно приговорил к 11 годам тюрьмы российскую пропагандистку, уроженку Одессы Юлию Лозанову, более известную под псевдонимом Юлия Витязева, которая регулярно посещает эфиры «Соловьёв Live».

Об этом сообщили 30 ноября в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Ещё в 2015 году Витязева переехала из Украины в Москву, где начала публично распространять фейки об общественно-политической ситуации в нашей стране. С начала полномасштабного вторжения террористов она регулярно выступала с поддержкой российских захватчиков и заявляла об этом в многочисленных эфирах на телеканале «Соловьев Live», – говорится в сообщении.

Так, Витязева стала «обозревателем» оккупационного информагентства News Front, созданного во временно оккупированном Крыму. Также она была одной из первых, кто начал оправдывать террористов в связи с подрывом ими Каховской ГЭС, отмечают в СБУ.

По данным спецслужбы, Витязева регулярно собирает в Telegram донаты на нужды оккупационных группировок РФ, которые воюют против Украины.

Суд признал Витязеву виновной по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность), ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооружённой агрессии РФ против Украины, глорификация её участников).

«Продолжаются комплексные мероприятия для физического задержания и привлечения злоумышленницы к ответственности за преступления против нашего государства», – добавили в СБУ.

Одесса News информировала, что Служба безопасности разоблачила злоумышленника, незаконно распространившего информацию в ТикТок о массированной воздушной атаке РФ на Одессу в ночь на 5 ноября этого года.

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