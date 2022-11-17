В Одесской области работает 38% мобильных сетей.

Об этом сообщил 17 ноября в Telegram вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Министр оотметил, что связь в Украине возобновляется после ракетных ударов. Остаются проблемы в девяти областях Украины.

«Из-за сотни выпущенных российских ракет, многие украинские города снова без света и имеют перебои со связью. Это следствие разрушенной энергетической инфраструктуры и отключённых базовых станций. Только за сутки благодаря усилиям энергетиков и мобильных операторов 3 тысячи базовых станций возобновили работу. Так, жители Харьковской и Житомирской областей снова на связи», – сообщил он.

Фёдоров назвал области, где работа связи восстановлена не полностью. Так, в Одесской области работает 38% сетей, в Николаевской — 67%, в Хмельницкой и Волынской — 69%, в Черниговской — 77%, в Киевской — 78%, в Закарпатье — 79%, во Львовской — 81%, в Винницкой области — 82%.

Министр заверил, что это временные трудности. Энергетики, телеком-компании и команда Минцифры работают 24/7, чтобы максимально оперативно восстановить связь, отметил он. До решения проблемы Фёдоров посоветовал украинцам пользоваться национальным роумингом и подключаться к Wi-Fi.

Как сообщала Одесса News, 17 ноября мэр Одссы Геннадий Труханов, обращаясь к одесситам, сказал: «В это непростое время прошу вас сохранять спокойствие и с пониманием относиться к тому, что происходит в городе и стране в целом».

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