Украинские десантники захватили у оккупантов редкостный БМП — «Басурманин»

Воины 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады захватили у оккупантов БМП-1АМ «Басурманин» и вскоре применят её против противника.

Об этом сообщила 9 декабря в Facebook пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВСУ.

«Как рассказали десантники, во время боя враг просто бросил машину, спасая свою жизнь. «Басурманин» оказался новым и в идеальном состоянии. Сейчас житомирские десантники обкатывают и опробуют БМП, и уже скоро она будет работать на победу Украины», – говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, эта техника – модернизированная БМП-1. Впервые её продемонстрировал в 2018 году, а опробовал её враг уже на украинской земле после начала полномасштабного вторжения.

«Сколько таких «Басурман» есть на вооружении у оккупанта, пока неизвестно, но украинские военные говорят, что их не так много. Поэтому такой трофей ещё ценнее», – отметили в сообщении.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки ВСУ уничтожены 3 склада боеприпасов, около 20 единиц военной техники разных типов, поражены 8 пунктов управления, 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков.

Фото и видео: Командование ДШВ ВСУ/Facebook

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