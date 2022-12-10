Труханов: Ситуация в Одессе трудная, но контролируемая

Из-за масштаба разрушений энергоинфраструктуры в результате ночной атаки в Одессе отключены от электроэнергии все потребители, кроме критической инфраструктуры.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, сейчас в городе есть водоснабжение и водоотвод. Все городские коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. Работают 11 районных котельных и большинство малых. Больницы и роддомы обеспечены электроэнергией и водой. Открыты все «Пункты несокрушимости».

«Специалисты ДТЭК работают по ликвидации повреждений. Ситуация трудная, но контролируемая», отметил городской голова.

Как сообщала Одесса News, ночью 10 декабря враг атаковал энергетическую инфраструктуру Одесской области.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.