В Одессе перед зданием ООВА открыли инсталляцию «Детство-2022»

24 августа, в День Независимости Украины, в Одессе состоялось открытие инсталляции «Детство-2022».

Как сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета, проект посвящён памяти украинских детей, погибших от рук российских оккупантов.

Автор проекта – известный скульптор и художник Андрей Любов.

«Композиция состоит из 363 военных касок с цветами, которые размещены на 121 противотанковом «еже». Каждая каска и цветок символизируют детскую душу. Разрисовывали каски наши украинские дети», – рассказал Андрей Любов.

Как отметил мэр Одессы, инсталляцию планируют отправить в город-партнёр Венецию.

«Сегодня мы договариваемся с мэром Венеции о размещении инсталляции на Венецианском биеннале. Мы обязательно должны показать всему миру цену, которую платит Украина в войне против российских оккупантов», — сказал Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 22 августа в Украине с начала войны погибло 373 ребёнка. Больше всего детей пострадало в областях: Донецкой, Харьковской, Киевской, Черниговской, Луганской, Херсонской, Николаевской, Запорожской и Сумской. Также погибли и пострадали дети в Одессе и Одесской области.

Фото и видео: «Одесса»

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