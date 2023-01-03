Зеленский: Есть информация, что Россия планирует длительную атаку «Шахедами»

Россия планирует длительную атаку иранскими дронами-камикадзе Shahed.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в своём вечернем видеообращении 2 января, отметив, что с начала 2023 года прошло всего два дня, а счёт сбитых иранских дронов над Украиной уже более 80.

«У нас есть информация, что Россия планирует длительную атаку Shahed. Её ставка может быть на истощение. На истощение наших людей, ПВО, нашей энергетики. Но должны сделать — и сделаем всё, чтобы и эта цель террористов испытала провал, как и все остальные», — заявил глава государства.

Также он отметил воздушные командования «Центр», «Юг» и «Восток» за успешную защиту неба в эти дни.

«А особенно — бойцов 96-й Киевской, 208-й Херсонской и 138-й Днепровской зенитных ракетных бригад, 301-го Никопольского зенитного ракетного полка Воздушных сил, а также воинов 39-го зенитного ракетного полка Сухопутных войск. Я благодарю, конечно, наших пилотов, пилотов наших истребителей и бойцов мобильных огневых групп. Сейчас то время, когда всем, кто вовлечён в защиту неба, надо быть особенно внимательными», — сказал Зеленский.

Как сообщала Одесса News, в ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе иранского производства «Shahed-131/136». ВСУ уничтожила 45 ударных беспилотных летательных аппаратов. Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod