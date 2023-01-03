В бою за Украину погиб житель Одесской области Максим Крайносвит, светлая память

В Сергеевской громаде Белгород-Днестровского района Одесской области 27 декабря попрощались с 28-летним Максимом Пидкармежным (Крайносвитом), погибшим в российско-украинской войне.

Об этом сообщила в Facebook Сергеевская объединённая территориальная громада.

Из Сергеевки Максим после начала полномасштабной войны пошёл добровольцем в армию. Погиб во время боя в районе населённого пункта Кременная Северодонецкого района Луганской области.

«Наш ученик… Наш защитник… Наш герой Крайносвит Максим. Он был культурным и очень вежливо воспитанным, ярким и талантливым учеником. Максима творческие проекты систематически прославляли нашу школу, занимая призовые места на районных и областных выставках. Сердце обливается кровью, скорбью за непоправимую потерю для посёлка, государства и самое страшное — оторвали часть сердца у родителей», – говорится в сообщении.

У погибшего воина осталась мать и младший брат.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2022 года Одесская область попрощалась с погибшим защитником из села Нерубайское Одесской области Дмитрием Соляником.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Сергеевская ОТГ/Facebook

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