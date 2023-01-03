ВСУ доставляет «рождественские подарки» точно по адресам вражеских позиций

Начались 314-е сутки мужественного противостояния Вооружённых Сил Украины российскому широкомасштабному вторжению.

За истекшие сутки, по оперативной информации Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 3 января, российские оккупанты продолжают нести потери.

Так, все 27 беспилотных летательных аппаратов Шахед-136, которые применил противник за истекшие сутки, были сбиты Силами обороны Украины.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки захватчиков в районах населённых пунктов Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Белогоровка Луганской области; Раздолевка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Авдеевка, Марьинка Донецкой области.

Подтверждено огневое поражение подразделениями сил обороны Украины 31 декабря живой силы и военной техники противника в районе населённого пункта Чулаковка Херсонской области. Потери противника составили около 500 военнослужащих ранеными и погибшими.

1 января 2023 года подразделениями Сил обороны Украины произведено огневое поражение личного состава российских оккупантов в районе населённого пункта Фёдоровка Херсонской области, количество потерь врага уточняется.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Также за прошедшие сутки наши защитники сбили вражеский вертолёт Ка-52 и 3 разведывательных БпЛА типа «Орлан-10». Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за прошедшие сутки произвели огневое поражение района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также радиолокационной станции врага.

Как сообщала Одесса News, в ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года противовоздушная оборона Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других подразделений Сил обороны Украины уничтожила 45 ударных беспилотных летательных аппаратов.

На главном фото боец ВСУ.

Фото: Генштаб, ОК «Юг», ВМС, Командование ДШВ ВСУ/Facebook, АРМIЯ INFORM

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