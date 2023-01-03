Пожар в Клубничном переулке Одессы: сгорел хозяин дома

2 января в 12:30 в Службу Спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме в переулке Клубничном, что в Приморском районе Одессы.

Как сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, по прибытию спасателями было установлено возгорание крыши одноэтажного частного жилого дома.

Отмечается, что из-за значительного задымления спасатели работали в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения.

«Уже в 13:04 пожар был локализован и в 13:31 — ликвидирован на общей площади 20 м². В результате пожара погиб хозяин, гражданин 1932 года рождения», — говорится в сообщении.

Вероятной причиной пожара называется «нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроплитки погибшим».

Ущерб и детали устанавливаются.

Всего было привлечено 5 единиц техники и 25 пожарных от ГСЧС Одессы, — пишут спасатели.

Как информировала Одесса News, 25 декабря в пламени пожара в Одесском районе, на станции Усатово, по улице Пушкина погибла женщина.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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