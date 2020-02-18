Вчера в пожарах в Одесской области погиб 1 человек и 3 пострадали

За прошедшие сутки на пожарах в жилом секторе Одесской области один человек погиб и трое пострадали от ожогов.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Так, 17 февраля в 9:25 от службы «102» поступило сообщение, что в результате возгорания паров легковоспламеняющегося вещества при проведении ремонта трактора получил ожоги 50% поверхности тела житель с. Заречное Татарбунарского района. В Одесском ожоговом центре от полученных травм тракторист скончался. Вероятной причиной пожара считается неосторожное обращение с огнём при курении во время проведения ремонтных работ.



В этот же день в г. Белгород-Днестровский на ул. Космонавтов произошло возгорание в частном жилом доме. К месту вызова через 3 минуты прибыло пожарно-спасательное отделение 26-й государственной пожарно-спасательной части. Горел домашний скарб. При ликвидации пожара спасена хозяйка дома, которая получила отравление продуктами горения и в состоянии средней тяжести бригадой скорой медицинской помощи госпитализирована.

Вечером 17 февраля в с. Кулевча Савранского района произошло возгорание в частном жилом доме. Здесь также горели домашние пожитки. На месте пожара получил ожоги поверхности тела хозяин дома, которого доставили в больницу.

Поздним вечером, в 23:56 поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме в с. Молодёжное Овидиопольского района. На месте пожара получила термические ожоги хозяйка дома, которую бригадой скорой медицинской помощи госпитализировали. Состояние её здоровья средней тяжести.

Причины всех пожаров и ущерб — устанавливаются.

Как сообщала Одесса News, в январе-феврале этого года в Одесской области пожары унесли жизни 17 жителей — в сёлах Ананьев Ананьевского, Малая Васильевка Любашёвского, Грабово Кодымского, Лиманское Раздельнянского, Саханка Ширяевского, Выпасное Белгород-Днестровского районов, в Черноморске, Рени, пгт Тарутино, а также в Малиновском районе Одессы и на ул. Марсельской,7.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области