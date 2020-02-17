Пока мы спали: пожарники ликвидировали пожар на 250 кв.м на Балтской дороге в Одессе

17 февраля в 00:24 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании складского помещения на улице Балтская дорога, 15 в Одессе.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.
Горел одноэтажный склад с канцелярскими товарами, сигаретами, пластмассой и бочками со спиртом.
В 2:12 пожар 45 спасателей с помощью 12 единиц пожарной техники локализовали и в 3:11 ликвидировали на площади 250 м2.
«Сложность тушения пожара заключалась в наличии легковоспламеняющихся и горючих веществ и материалов, которые находились в здании склада», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате пожара погибших и пострадавших нет, причина пожара и ущерб устанавливаются.
Как сообщала Одесса News, в январе-феврале этого года в Одесской области пожары унесли жизни 17 жителей — в сёлах Ананьев Ананьевского, Малая Васильевка Любашёвского, Грабово Кодымского, Лиманское Раздельнянского, Саханка Ширяевского, Выпасное Белгород-Днестровского районов, в Черноморске, Рени, пгт Тарутино, а также в Малиновском районе Одессы и на ул. Марсельской,7.
Фото: ГУ ГСЧС Украины