Пока мы спали: пожарники ликвидировали пожар на 250 кв.м на Балтской дороге в Одессе

17 февраля в 00:24 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании складского помещения на улице Балтская дорога, 15 в Одессе.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Горел одноэтажный склад с канцелярскими товарами, сигаретами, пластмассой и бочками со спиртом.

В 2:12 пожар 45 спасателей с помощью 12 единиц пожарной техники локализовали и в 3:11 ликвидировали на площади 250 м2.



«Сложность тушения пожара заключалась в наличии легковоспламеняющихся и горючих веществ и материалов, которые находились в здании склада», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в результате пожара погибших и пострадавших нет, причина пожара и ущерб устанавливаются.

Как сообщала Одесса News, в январе-феврале этого года в Одесской области пожары унесли жизни 17 жителей — в сёлах Ананьев Ананьевского, Малая Васильевка Любашёвского, Грабово Кодымского, Лиманское Раздельнянского, Саханка Ширяевского, Выпасное Белгород-Днестровского районов, в Черноморске, Рени, пгт Тарутино, а также в Малиновском районе Одессы и на ул. Марсельской,7.

Фото: ГУ ГСЧС Украины