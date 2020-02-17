Кого в Одессе на сутки оставили без воды

Филиал «Инфоксводоканал» в связи с необходимостью проведения работ по замене аварийного участка водопровода диаметром 600 мм по адресу: ул. Атамана Чепиги, 53 в Одессе отключил сегодня в 9 утра воду отдельным потребителям города.

В частности, водоснабжение было прекращено потребителям следующих улиц города:

— Атамана Чепиги,

— Локомотивная,

— Наливная,

— 2-й Лиманчик,

— Черноморского казачества, 105-165,

— Атамана Головатого, 74-104, 89-149.

Сообщается, что подача воды возобновится лишь завтра, 18 февраля, до 14:00.

Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).