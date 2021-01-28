Кому в Одессе 29 января отключат свет и воду

29 января в Одессе некоторые жители останутся без воды и света.
Об этом сообщили компании филиал «Инфоксводоканал» и ДТЭК »Одесские электросети».
В частности, в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ по замене запорной арматуры диаметром 250 мм и участка водопровода с 09:00 до 22:00 будет прекращена подача воды потребителям таких улиц города:
- просп. Добровольского, 147/2, 151-151/5, 153,
- ул. Махачкалинская, 10,
- ул. Паустовского, 11, 17а.
В связи с проведением аварийных и запланированных ремонтных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат в этот день электроэнергию.
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|Артезианская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 20А, 22
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|9:00
29 янв.
|17:00
29 янв.
|Бугаёвская: 46, 48, 50, 50/40, 52, 54
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|9:00
29 янв.
|17:00
29 янв.
|Строительная улица: 1, 1А, 3, 3а, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|9:00
29 янв.
|17:00
29 янв.
|Строительный переулок: 4
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|9:00
29 янв.
|17:00
29 янв.
|Радио улица: 1А, 1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|9:00
29 янв.
|17:00
29 янв.
|Спутников улица: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 22а
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|9:00
29 янв.
|17:00
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