Кому в Одессе 29 января отключат свет и воду

29 января в Одессе некоторые жители останутся без воды и света.

Об этом сообщили компании филиал «Инфоксводоканал» и ДТЭК »Одесские электросети».

В частности, в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ по замене запорной арматуры диаметром 250 мм и участка водопровода с 09:00 до 22:00 будет прекращена подача воды потребителям таких улиц города:

просп. Добровольского, 147/2, 151-151/5, 153,

ул. Махачкалинская, 10,

ул. Паустовского, 11, 17а.

В связи с проведением аварийных и запланированных ремонтных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат в этот день электроэнергию.

Адреса отключения Время

откл. Время

вкл. Артезианская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 20А, 22

Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу. 9:00

29 янв. 17:00

29 янв. Бугаёвская: 46, 48, 50, 50/40, 52, 54

Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу. 9:00

29 янв. 17:00

29 янв. Строительная улица: 1, 1А, 3, 3а, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23

Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу. 9:00

29 янв. 17:00

29 янв. Строительный переулок: 4

Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу. 9:00

29 янв. 17:00

29 янв. Радио улица: 1А, 1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу. 9:00

29 янв. 17:00

29 янв. Спутников улица: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 22а

Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу. 9:00

29 янв. 17:00

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod