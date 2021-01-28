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Вакцины в Украине пока нет: за сутки 5,5 тысяч заболевших, 149 умерших от COVID-19

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В Украине по состоянию на 28 января лабораторно подтверждено 1 206 412 случаев COVID-19, из них за сутки — 5 529.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«5 529 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 28 января 2021 года. В частности, заболели 248 детей и 236 медработников», — отметил он.

По информации министра, за прошедшие сутки госпитализированы 1 941 человек; летальных случаев — 149; выздоровели — 11 946 человек; осуществлено тестирований за сутки — 48 736 (в том числе методом ПЦР — 28 627, методом ИФА — 20 109).

Отмечается, что за всё время пандемии в Украине выздоровели 992 031 человек; летальных исходов — 22 351; проведено ПЦР-тестов — 6 184 320.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировали во Львовской области (454) области и в Киеве (396).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев — 396 случаев;
  • Винницкая область — 255 случаев;
  • Волынская область — 159 случаев;
  • Днепропетровская область — 296 случаев;
  • Донецкая область — 201 случай;
  • Житомирская область — 263 случая;
  • Закарпатская область — 247 случаев;
  • Запорожская область — 249 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 262 случая;
  • Киевская область — 163 случая;
  • Кировоградская область — 45 случаев;
  • Луганская область — 105 случаев;
  • Львовская область — 454 случая;
  • Николаевская область — 308 случаев;
  • Одесская область — 171 случай;
  • Полтавская область — 151 случай;
  • Ровенская область — 172 случая;
  • Сумская область — 175 случаев;
  • Тернопольская область — 213 случаев;
  • Харьковская область — 313 случаев;
  • Херсонская область — 102 случая;
  • Хмельницкая область — 242 случая;
  • Черкасская область — 103 случая;
  • Черновицкая область — 285 случаев;
  • Черниговская область — 199 случаев.

Как сообщала Одесса News,  в  Украине за предыдущие сутки было лабораторно подтверждено 3 776 случаев COVID-19, умерших — 145.

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