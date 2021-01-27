Степанов сказал, что за истекшие сутки в Украине заболели коронавирусом 3776 человек

В Украине по состоянию на 27 января лабораторно подтверждено 1 200 883 случая COVID-19, из них за сутки — 3 776.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

как отмечает министр, заболели ха сутки 115 детей и 172 медработника, госпитализировано 2 430 человек; летальных случаев — 145; выздоровело — 14 250 человек; протестировано 47 120 (в том числе методом ПЦР — 27 041, методом ИФА — 20 079).



За всё время пандемии в Украине заболели 1 200 883 человека; выздоровели — 980 085; летальных случаев — 22 202; проведено ПЦР-тестов — 6 152 298.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (437), Киевской (276), Харьковской (238), Львовской (221) и Запорожской (204) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев — 437 случаев;

Винницкая область — 158 случаев;

Волынская область — 76 случаев;

Днепропетровская область — 188 случаев;

Донецкая область — 143 случая;

Житомирская область — 107 случаев;

Закарпатская область — 86 случаев;

Запорожская область — 204 случая;

Ивано-Франковская область — 167 случаев;

Киевская область — 276 случаев;

Кировоградская область — 48 случаев;

Луганская область — 49 случаев;

Львовская область — 221 случай;

Николаевская область — 174 случая;

Одесская область — 185 случаев;

Полтавская область — 116 случаев;

Ривненская область — 164 случая;

Сумская область — 85 случаев;

Тернопольская область — 96 случаев;

Харьковская область — 238 случаев;

Херсонская область — 64 случая;

Хмельницкая область — 169 случаев;

Черкасская область — 126 случаев;

Черновицкая область — 169 случаев;

Черниговская область — 30 случаев.

Как сообщала Одесса News, в Украине за предыдущие сутки лабораторно подтверждено 2 779 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 133 умерших.

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